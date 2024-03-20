За словами мера Нижнього Тагіла, людина, яка отримує зарплату від держави, не може проігнорувати вибори президента.

Мер російського міста Нижній Тагіл Владислав Пінаєв пообіцяв перевірити муніципальних службовців та працівників бюджетної сфери міста, щоб виявити тих, хто не брав участі у голосуванні за президента РФ. Про це повідомляє місцеве видання "Все новости".

При цьому чиновник подякував городянам за високу явку.

"Зараз за місяць усіх перевіримо, чи був чи не був. Давайте так: чи ми в одній команді, чи ми всі окремо. Що ти там сидиш, відсиджуєшся, доки всі пашуть?" – сказав Пінаєв.

Він додав, що людина, яка отримує зарплату від держави, не може проігнорувати вибори президента. Ща його словами, тим, хто не голосував – не місце на держслужбі незалежно від кваліфікації.

При цьому Пінаєв зізнався, що до останнього не очікував, що Нижній Тагіл забезпечить таку високу явку - 74,97% виборців.

"Я не вірив до останнього, що ми зможемо це зробити. Такого не робив ніхто й ніколи у житті. Такий результат навіть не снився нікому. ... Він навіть мені не снився", – поділився мер.

Видання додає, що за даними виборчкому, у Нижньому Тагілі "самовисуванця" Володимира Путіна підтримали 81,86% виборців. На другому місці опинився представник партії "Нові люди" Владислав Даванков - за нього голос віддали 6,14%. Третє місце посів лідер ЛДПР Леонід Слуцький – 4,82%, аутсайдером став кандидат від КПРФ Микола Харитонов – 4,27%.

Вибори президента РФ 2024 - останні новини

Володимир Путін програв на багатьох дільницях за кордоном в ході голосування на виборах президента РФ. Зокрема, у Варшаві, Празі та Гаазі Владислав Даванков набрав більше половини голосів - 51,01%, 59,89% і 56,88% відповідно. У Лондоні, який є одним із центрів проживання багатих росіян, він набрав 53,07%, водночас Путін отримав лише 21,05%.

Крім того, Даванков переміг Путіна у Вільнюсі, Хайфі, Єревані, Барселоні, Любляні, а також у низці міст В'єтнаму.

Як відомо, за даними ЦВК РФ Путін отримав понад 87%.

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