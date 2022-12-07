Чоловік напав на поліцейських у Новошахтинську, відкривши по них стрілянину з кулемета Калашникова.

У Ростовській області Росії затримали дезертира, який стріляв у патрульних з кулемета. За даними видання "База", ним виявився член ПВК "Вагнер".

Павло Ніколін відбував термін за крадіжку і розбій, коли його завербували у бойовики. 24 листопада Ніколін передумав воювати і втік.

Чоловік напав на поліцейських у Новошахтинську, відкривши по них стрілянину з кулемета Калашникова. Одного патрульного поранено в таз.

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Шукали "вагнерівця" близько доби і знайшли у закинутій свинофермі. Під час затримання Ніколін намагався чинити опір.

Стрілянина у Ростовській області – що відомо

Інцидент стався 6 грудня. Повідомлялося, що чоловік у камуфляжі (схожому на форму ЗС РФ) напав на патрульних, відкривши по них вогонь з кулемета.

Поліцеські шукали у місті зниклу жінку та були у цивільному одязі.

У результаті стрілянини одного поліцейського поранено.

Мобілізація в Росії і провал Путіна на полі бою

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, що спонукало сотні тисяч чоловіків покинути країну. За даними ЗМІ, міністерство Шойгу зібрало мінімум 492 тисяч мобілізованих.

Через відсутність підготовки мобілізовані стали для Путіна проблемою, а не підтримкою. Як писала британська розвідка, саме у зв'язку з поповненням втрат непідготовленими новобранцями наступальний потенціал Росії закінчився. Повідомляють про будівництво окупантами лінії оборони на півдні та сході України.

На тлі наближення краху на полі бою Кремль активізував спроби почати з Україною "діалог" - але знову наполягаючи на своєму ультиматумі щодо "приєднання" Донбасу та Запорізької областей до складу країни. Таким чином Путін бажає "купити" час для підготовки до наступного етапу війни з Україною.

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