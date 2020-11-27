Учасників інциденту доставили в поліцію / фото Mash
У російському Нальчику викладач відстрілювався з травматичного пістолета від учня, якому не сподобалося, що йому ставлять погані оцінки.
Читайте такожУ Росії батьки влаштували масову бійку зі стріляниною через сварку в чаті (відео)Про це повідомляє Mash.
Восьмикласник хотів пред'явити вчителю претензії з приводу оцінок, але один йти на розмову злякався і покликав старших друзів (36 і 26 років).
Між чоловіками почалася бійка, після якої викладач взяв у своїй машині пістолет і почав стріляти в повітря.
Учасників інциденту доставили в поліцію.
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