Цього разу він заявив, що жінки створені "варити кашу".

Протоієрей Російської Православної церкви Андрій Ткачов, який втік з України в 2014 році, заявив, що жінок потрібно усунути від "управління життям".

У мережі з'явилося відео, на якому екс-керівник місіонерського відділу Київської єпархії УПЦ (МП) заявляє, що чоловіки "відповідають за життя". "Баби повинні відсторонитися від управління життям, а чоловіки повинні зайняти їх місце. У нас занадто багато баб, які керують життям. Це жахливо погано, це не їхня діяльність, це зовсім не їхня справа. Потрібно сказати:"Геть звідси", - каже він.

За його словами, чоловіки повинні зайняти місце цих жінок, оскільки жінка "не створена керувати життям". "Вона створена варити кашу, вішати фіранки і бути щасливою", - сказав російський священик.

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Чим відомий Андрій Ткачов

За даними СБУ, в 2013 році він був керівником місіонерського відділу Київської єпархії УПЦ (МП) і працював ведучим на телеканалі "Київська Русь". Чоловік вже тоді повторював наративи Кремля про Україну, пізніше він переїхав до Москви.

На початку повномасштабної війни Ткачов публічно підтримав Росію. На своїх сторінках у соцмережах він закликає окупантів вбивати мирних українців, а також виправдовує армію РФ на російських телеканалах.

В Україні йому заочно оголосили про підозру за статтями про пропаганду війни та виправдання збройної агресії РФ проти України.

Раніше в мережі з'явилося відео, де Ткачов закликає окупантів не заряджати "Гради" без молитви.

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