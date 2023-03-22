У вбивстві піп не бачить нічого гріховного і того, що може суперечити його церкві.

Піп Російської православної церкви Андрій Ткачов порадив російським загарбникам без молитви "Град" не заряджати, фактично благословивши їх на вбивства українців.

У своєму виступі перед іконами Ткачов процитував російського полководця Суворова, що, мовляв, всі бої росіяни повинні починати з молитви.

У вбивстві поп не бачить нічого гріховного і того, що може суперечити його церкві.

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"Є таке слово - покаяння, молитва повинна бути до Бога. Як Суворов писав: без молитви меч не оголювати, рушниці не заряджати. Без молитви "Град" не заряджати, кожну, значить, сигару засовуєш: Господи помилуй, Господи помилуй.А потім ... (показує жестами політ ракети і воронку - УНІАН), не тому що хочеться, а тому що треба", - висловився російський поп.

РПЦ підтримує війну в Україні - що відомо

З перших днів повномасштабного вторгнення РПЦ чітко зайняла пропутінську позицію і благословляє російських військових на вбивства українців.

Більш того, РПЦ займається вербуванням серед своєї пастви, а в проповідях московські попи намагаються виправдати факт агресії, користуючись аргументами Путіна.

Вселенський Патріарх Варфоломій зазначив, що РПЦ "розділяє з владою Росії відповідальність за повномасштабне вторгнення в Україну. Після війни буде потрібно "духовне відродження "РФ".

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