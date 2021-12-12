Вони погрожували прибулим поліцейським, що підірвуть будинок.

У Хабаровському краї школярки 12 і 16 років забили до смерті пенсіонера заради 10 тисяч рублів.

Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету Російської Федерації по Хабаровському краю.

За версією слідства, підлітки в ніч з 9 на 10 грудня побили 60-річного чоловіка в його квартирі. Він помер у лікарні від отриманих травм.

За даними РЕН ТВ, дівчата вночі вибили двері у квартиру і забрали у пенсіонера близько 10 тисяч рублів.

Читайте такожУ Росії педофіл зґвалтував півторарічну дівчинкуШколярки били чоловіка близько трьох годин, після чого перенесли на його тіло двері та почали на ній стрибати.

Коли у квартиру прийшла сусідка, яка почула шум, підлітки напали й на неї. Жінка змогла вирватися і викликати поліцію.

Прибулим поліцейським школярки погрожували, що пустять газ у квартирі і вб'ють їх.

Раніше повідомлялося, що в Мурманській області тренера з карате підозрюють у розбещенні дітей. Він практикував з ними БДСМ і голі тренування.

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Автор: Віолетта Орлова