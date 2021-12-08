Водій маршрутки №11 допустив наїзд на пішохода, якому приблизно 80 років.

У Чернівцях пішохід потрапив під колеса маршрутного автобуса, постраждалого у важкому стані забрали до лікарні.

Читайте такожАварія з 13-ма загиблими під Черніговом: безжальна випадковість чи трагічна закономірністьЯк повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області, дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 7 грудня на вулиці Героїв Майдану в центрі міста.

За попередніми даними, водій маршрутки №11 допустив наїзд на пішохода, якому приблизно 80 років. Як повідомили УНІАН очевидці аварії, на місці пригоди було багато крові, а постраждалого у важкому стані забрали у лікарню.

Також свідки ДТП кажуть, що водій маршрутки намагався уникнути наїзду на пішохода і його вини у цій аварії немає.

У лікарні швидкої медичної допомоги повідомили, що постраждалий перебуває у комі та самостійно не дихає.

Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіції в області.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, 7 грудня близько 07:55 поблизу с. Брусилів Чернігівської області на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом сполученням "Борзна – Чернігів". Внаслідок аварії загинули 13 людей, ще 7 постраждали.

8 грудня у Чернігівській області оголошено Днем жалоби.

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Автор: Микола Кобилюк