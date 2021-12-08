У Чернівцях пішохід потрапив під колеса маршрутного автобуса, постраждалого у важкому стані забрали до лікарні.
Читайте такожАварія з 13-ма загиблими під Черніговом: безжальна випадковість чи трагічна закономірністьЯк повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області, дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 7 грудня на вулиці Героїв Майдану в центрі міста.
За попередніми даними, водій маршрутки №11 допустив наїзд на пішохода, якому приблизно 80 років. Як повідомили УНІАН очевидці аварії, на місці пригоди було багато крові, а постраждалого у важкому стані забрали у лікарню.
Також свідки ДТП кажуть, що водій маршрутки намагався уникнути наїзду на пішохода і його вини у цій аварії немає.
У лікарні швидкої медичної допомоги повідомили, що постраждалий перебуває у комі та самостійно не дихає.
Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіції в області.
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, 7 грудня близько 07:55 поблизу с. Брусилів Чернігівської області на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом сполученням "Борзна – Чернігів". Внаслідок аварії загинули 13 людей, ще 7 постраждали.
8 грудня у Чернігівській області оголошено Днем жалоби.