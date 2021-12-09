За словами колишньої учениці, чоловік змушував її відпрацьовувати прийоми голою, зв'язував, бив, а потім почав із нею спати.

У Мурманській області 49-річного тренера з карате підозрюють у розпусних діях з малолітніми підопічними, однак той свою провину заперечує.

Про дії чоловіка розповіла одна з його колишніх учениць.

"За версією слідства, в період з 2013 до 2014 року обвинувачений, будучи дитячим спортивним тренером, здійснював відносно малолітньої 2000 року народження розпусні дії", - повідомила старший помічник керівника слідчого управління Слідчого комітету РФ по Мурманській області Аліна Александрович, пише murmansk.kp.ru.

За інформацією Telegram-каналу SHOT, у 2012 році 12-річну дівчинку записали до чоловіка в секцію в ДЮСШ. Тренер почав виділяти її як найталановитішу ученицю і наполіг на платних індивідуальних заняттях. Він стверджував, що хоче бачити роботу м'язів дівчинки, змушував її відпрацьовувати прийоми без верхньої частини кімоно, а потім і зовсім голою.

Крім того, чоловік прив'язував підопічну до шведської стінки, зав'язував їй очі та бив, зокрема й батогом. За його словами, таким чином гартувався спортивний дух.

"Одного разу тренер сильно відхльостав дівчинку, а коли вона заплакала, зізнався в коханні. Тут почалися інші "тренування". Він здійснював дії сексуального характеру, а через кілька років почав спати з нею. Через рік набридло. Переключився на іншу ученицю", - йдеться в повідомленні.

Усі ці роки постраждала мовчала, адже боялася, що тренер опублікує інтимні відео з нею в інтернеті. Вдома в чоловіка правоохоронці знайшли сотні дисків з відеозаписами. Там були наручники, батоги, маски та вібратори.

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Чоловіка затримали, свою провину він не визнає.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі суд покарав чоловіка за розбещення 6-річної дівчинки. Він побачив дитину на вулиці, заманив в безлюдне місце, де оголив статевий орган і змусив дівчинку взяти його до рук для мастурбації. Також зловмисник торкався руками статевих органів дитини.

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Автор: Катерина Комолова