У правоохоронних органах розповіли, що у росіянина є розлади психіки.

Житель Уфи півроку прожив з трупом брата у квартирі. Весь цей час тіло чоловіка лежало на підлозі обличчям вниз.

Про це повідомляє телеканал "360" з посиланням на поліцію.

У правоохоронних органах розповіли, що у росіянина є розлади психіки. Він розповідав знайомим, що його брат поїхав на заробітки, проте сусіди довгий час скаржилися на запах з квартири, а недавно тіло помітив друг померлого, який зайшов в гості.

Наразі поліція розслідує обставини того, що сталося.

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Автор: УНІАН