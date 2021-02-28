Тіло виявив його друг, який прийшов у гості / Фото Johana Lizet via flickr.com
Житель Уфи півроку прожив з трупом брата у квартирі. Весь цей час тіло чоловіка лежало на підлозі обличчям вниз.
Про це повідомляє телеканал "360" з посиланням на поліцію.
У правоохоронних органах розповіли, що у росіянина є розлади психіки. Він розповідав знайомим, що його брат поїхав на заробітки, проте сусіди довгий час скаржилися на запах з квартири, а недавно тіло помітив друг померлого, який зайшов в гості.
Наразі поліція розслідує обставини того, що сталося.
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