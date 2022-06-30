Тим, хто хоче продовжити навчання, пропонують письмово дистанціюється від війни Росії в Україні.

Чехія обмежує можливість навчання росіян в університетах за технічними спеціальностями, посилаючись на санкції, прийняті Європейським Союзом у відповідь на розв'язану Росією війну в Україні.

Про це пише Deutsche Welle.

"Ці санкції засновані на прямо застосовних постановах Ради ЄС (№ 833/2014, № 692/2014, № 2022/263 і № 765/2006), що забороняють надання технічної допомоги фізичним і юридичним особам і організаціям з перерахованих країн. Відповідно до думки комісії, надання вищої освіти та підтримка прикладних досліджень, серед іншого, можуть вважатися технічною допомогою", – заявила заступник міністра освіти Радка Вільдова в листі чеським університетам.

Відзначається, що таким чином кілька сотень російських і білоруських студентів, що навчаються технічним спеціальностям в чеських університетах, будуть змушені припинити навчання або змінити предмет.

При цьому видання зазначає, що університети в Чеській Республіці мають сильну академічну автономію, а тому Міністерство освіти Чехії може тільки рекомендувати, з яких курсів слід виключити російських студентів. Водночас, як повідомляє новинний сервер Aktuálně.cz, університети попередили, що вони "ризикують втратити свій міжнародний авторитет", якщо не будуть дотримуватися санкцій.

У зв'язку з цим деякі вузи шукають способи, як вчинити з російськими студентами. Наприклад, Чеський технічний університет (CTU) у Празі запропонував їм можливість подати заявку у формі листа до ректорату, в якому вони дистанціюються від війни Росії проти України. З цими листами вони можуть звернутися до фінансово-аналітичного управління при Мінфіні Чехії (FAU) за дозволом на продовження навчання.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Чехія не видаватиме візи росіянам і білорусам до кінця березня 2023 року.