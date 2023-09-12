Контактний зоопарк на виїзді стався в Ростові.

На території Російської Федерації стався курйоз: дикий кабан напав на дітей на ігровому майданчику "з розбитим в кров п'ятаком".

Таку версію подій опублікував російський телеграм-канал Mash. Контактний зоопарк "на виїзді" трапився в місті Ростові. Напад стався у дворі ЖК "Парк Островського".

"Тварина, що взялася немов з нізвідки, опинилася на майданчику і напала на малюків. За словами очевидців, зараз вепр носиться околицями з розбитим в кров п'ятаком", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ще кілька диких вепрів сьогодні бачили в місті на площі Енергетиків. Вони займалися інфраструктурними диверсіями: виламували паркан у парку, уточнює Don Mash.

"Дика трійця носилася по газону, ганяла дворових собак і навіть примудрилася зламати паркан", - йдеться в повідомленні.

Начальниця "загонів Путіна" стала жертвою курйозу

Нагадаємо, раніше курйозна ситуація сталася з головною "бабкою" з так званих "загонів Путіна". Йдеться про збіговисько російських бабусь, які в соціальних мережах лають Захід, підтримують війну проти України і регулярно звертаються до відомих політиків з критикою і зверненнями.

Так, ватажка "організації" спровокували вигукнути гасло "Слава Україні!". Її розіграли через телефон ведучі українського YouTube-каналу "Телебачення Торонто".

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