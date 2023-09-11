Школяр не мав конфліктів з однолітками, але його вважали дивним.

З'явились подробиці нападу підлітка Григорія Бєляєва на школу у Ростовській області РФ. Перед інцидентом школяр ні з ким не конфліктував, але інші учні вважали його дивним. Нещодавно хлопець перестав із ними спілкуватися.

Як повідомляє "База", 15-річний Григорій ще вранці взяв кухонного ножа своєї бабусі і вирушив до школи раніше. Проте до навчального закладу хлопець увійшов у масці "анонімуса", яка не сподобалася вахтерці. У відповідь на претензії Григорій почав загрожувати жінці, а коли в конфлікт втрутився дідусь однієї з першокласниць, дістав ножа і напав уже на нього, заразом поранивши вчительку англійської. Підлітка затримали тільки на вулиці - у цей час він кричав, що бачить "х*хлів та поляків", які його атакують.

Навіщо Григорій взяв ножа до школи і чи планував він напад, достеменно невідомо. За словами знайомих, хлопець добре навчався і у вчителів не було до нього претензій, але він не порозумівся з вчителькою зі суспільствознавства - за те, що вона його нібито "не розуміла".

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При цьому серед інших учнів Григорій вважався дивним, а з початком нового навчального року майже перестав спілкуватися з однолітками. Попри це, жодних конфліктів у дев'ятикласника ні з ким не було. Після нападу у підлітка також запідозрили напад епілепсії, але, за словами рідних, нічого подібного до нього раніше не траплялося.

Сам Григорій живе з бабусею, його батьки розлучені. Напередодні він бачився з батьком - чоловік "служить в армії і нещодавно поранений, а тепер приїхав у відпустку додому", очевидно, з України.

Напад на школу в РФ

Наадаємо, що 11 вересня у Ростовській області РФ учень прийшов у школу з ножем. Поранено кількох людей.

Поранено трьох працівників школи та дідуся одного з учнів. Наразі нападника затримано. Ним виявився 15-річний учень дев'ятого класу цієї школи із психічним захворюванням Бєляєв Григорій.

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