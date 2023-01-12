Влада Ростова-на-Дону заявляє, що Україна і не приховувала своїх планів атакувати.

У Російській Федерації продовжують поширювати дезінформацію про те, що Україна нібито готувала напад на країну.

Голова міської адміністрації Ростова-на-Дону Олексій Логвиненко запевняє, що буцімто українське командування навіть "не приховувало плани по наступу на Ростов-на-Дону", пише російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

"Хотіти не означає реалізувати. Звичайно, вони хотіли [напасти на Ростов-на-Дону], вони це і не приховували. Але я думаю, що це неможливо. Сьогодні наші збройні сили точно не дозволять [цьому статися]", – впевнено заявив чиновник.

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Російський міф про напад України на РФ

Впродовж повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, від російських пропагандистів неодноразово лунали заяви про те, що Київ нібито готувався атакувати Росію.

Зокрема, напередодні "РИА Новости" з посиланням на командира одного з російських підрозділів з позивним "Санич" заявило, що російські військові нібито знайшли в Авдіївці (Донецька область) карти з відмітками, що свідчать про плани українського командування наступати на Ростов-на-Дону і Таганрог.

При цьому в пропагандистському сюжеті були показані "карти ЗСУ" зі старими назвами українських міст (зокрема, Маріуполь там позначений як Жданов – ця назва зберігалася до 1989 року) і позначкою "Для служебного пользования" російською мовою.

А секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев напередодні заявив, що США нібито готували Україну до нападу на РФ, і спеціально для цього вивели війська з Афганістану.

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