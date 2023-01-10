Патрушев стверджує, що американська сторона підтвердила його фантазії.

Секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що США нібито готували Україну до нападу на РФ, і спеціально для цього вивели війська з Афганістану.

В інтерв'ю російській газеті "Аргументи і факти" він заявив, що цю інформацію нібито підтвердила американська сторона.

Патрушев впевнений, що не Росія напала на Україну, розв'язавши найбільшу війну в Європі з часів Другої світової, а це США і союзники воюють з РФ руками українців. За його словами, виведення військ США з Афганістану – частина підготовки США до "війни проти РФ".

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"Раптовий відхід же американців з цієї країни, як виявилося, багато в чому був пов'язаний з тим, щоб зосередитися на Україні (...). До речі, це підтвердив і держсекретар США Блінкен, який заявив, що якби американські військові не покинули Афганістан, то Вашингтон не зміг би виділяти стільки коштів Україні", – заявив російський чиновник.

Насправді прес-секретар Ентоні Блінкен говорив про те, що в разі, якби виведення військ з Афганістану не відбулося, США було б складніше виділяти допомогу Україні для відбиття російських атак.

"Що стосується війни Росії проти України, то, якби ми все ще перебували в Афганістані, я думаю, це значно ускладнило б ту підтримку, яку ми змогли надати, і яку інші могли надати Україні, щоб вона чинила опір російській агресії", – сказав він.

Виведення військ з Афганістану

Збройні сили США та союзників увійшли до Афганістану в 2001 році після терористичного акту 11 вересня. Війна в Афганістані стала найтривалішою військовою операцією США.

29 лютого 2020 року США і таліби підписали мирну угоду, що передбачає виведення всіх регулярних американських військ і військ НАТО з Афганістану.

Адміністрація президента Дональда Трампа погодилася на початкове скорочення військовослужбовців з 13,000 до 8,600 до липня 2020 року, з подальшим повним виведенням до 1 травня 2021 року.

Адміністрація нового президента США Джо Байдена перенесла кінцевий термін на 11 вересня 2021 року. В результаті США завершили виведення військ з Афганістану до 31 серпня. Байден наголошуваав, що виведення військ було "в інтересах" США, і зазначав: "Американські військові не можуть і не повинні гинути у війні, в якій афганські сили не готові боротися за себе".

Незабаром після виведення військових США і НАТО владу в Афганістані захопив терористичний рух "Талібан".

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