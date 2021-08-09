Дитина гралася предметом, який був схожий на кулькову ручку, і оглушила матір, дізналися журналісти.

У російському місті Красноярськ 6-річний хлопчик у п'ятницю, 6 серпня, на прогулянці знайшов на вулиці мисливську ракетницю, зайшов в автобус разом з матір'ю, грався небезпечним предметом – клацав ручкою – а потім вистрілив матері прямо в лоб.

Всі думали, що підібраний на вулиці предмет – звичайна кулькова ручка, розповіла постраждала мати Наталія "ТВК Красноярск".

За словами жінки, вона зазвичай не дозволяє дитині брати з землі сміття, а в той день не звернула увагу цей момент.

Мати зазначила, що постріл стався в той момент, коли їм потрібно було виходити з автобуса.

"Ми їхали в автобусі, син клацав ручкою. Коли прийшов час виходити, він стояв ззаду. Я повернулася, щоб дати йому руку. Раптом – яскравий спалах, мене приголомшує, я нічого не чую...", – додала співрозмовниця.

Першою її думкою було те, що вибухнув мобільний. Після пострілу дитина кричала: "Мамо, ти будеш жити?". Жінка зазначила, що сама не розуміла, виживе чи ні.

Наталя поскаржилася, що її оглушило, нічого не було чутно, а пасажири автобуса навіть не прийшли на допомогу. Жінці допомогли співробітники кафе, яке знаходилося біля місця події.

Після пострілу у жінки з'явилися гематоми й синці.

Пізніше з'ясувалося, що у руках дитини опинилася мисливська ракетниця, за допомогою якої сигналізують про біду чи відлякують звірів. Ракета може пролетіти понад 15 метрів.

Мисливську ракетницю в Росії можна вільно купити в офф-лайн чи в онлайн-магазинах.

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Автор: Екатерина Присяжнюк