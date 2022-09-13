Омбудсмен обурена соціальною рекламою, що пропагує брати тварин з притулку.

У російському Татарстані уповноважена з прав дітей назвала пропагандою чайлдфрі заклики брати тварин з притулків.

Про це пише сайт 116ru.

Омбудсмен Ірина Волинець розповіла, що обурена соціальною рекламою, що пропагує брати тварин з притулку. Вона стверджує, що це підміна понять і завуальована пропаганда чайлдфрі, адже заводячи тварину, молода пара, наприклад, вже не замислюється про дитину.

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"Ось, уявіть, на кого спрямована ця реклама? Вона спрямована на всіх абсолютно людей, які переміщаються по вулиці. У нас є більш важливі проблеми, і я не розумію, чому час витрачається на рекламу того, що потрібно взяти тварин з притулку. Але при цьому ми не бачимо плакатів, де зображена щаслива багатодітна сім'я, де написано, що сім'я - це найкраще місце на світі", - заявила Волинець.

Жінка розповіла, що її сім'я спочатку завела дітей, а вже потім заради них домашніх тварин.

"Ви звертали увагу, як називають зараз домашніх тварин? Багато хто звертається до них "мій хлопчик", "моя дівчинка", "синочок", "донечка" і так далі. Це хіба не підміна понять? Як собаку можна назвати "синок" або "донечка"? Або кішку?" - додала омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, у Російській Федерації загрожує дефіцит імплантів для сідниць. До колапсу призвели введені Заходом санкції проти Росії.

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