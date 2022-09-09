у РФ не виробляв імпланти, їх закуповували за кордоном.

Російській Федерації загрожує дефіцит імплантів для сідниць. До колапсу призвели введені Заходом санкції проти Росії.

Про це розповів пластичний і щелепно-лицевий хірург Амжад Аль-Юсеф в інтерв'ю KP.RU.

За його словами, серед росіянок найпопулярніші пластичні операції-маммопластика (корекція грудей) і глютеопластика (корекція форми і збільшення сідниць). Він зазначив, що для останньої процедури знайти імпланти в Росії практично неможливо через введені санкції.

Відео дня

"Через складні логістичні ланцюжки і відмову компаній працювати з російським ринком замовлення від клінік не приймаються", - пояснив хірург.

У той же час він вказав, що іноді для збільшення сідниць хірурги рекомендують придивитися до ліполіфтінгу, де використовується власний жир пацієнта.

"Найчастіше отриманий жир використовується для збільшення сідничної області, зараз це особливо актуально через відсутність сідничних імплантів",-зазначив Аль - Юсеф.

Варто відзначити, що про дефіцит імплантів говорив ще в квітні пластичний хірург Георгій Чемянов. Справа в тому, що в Росії імпланти не виробляють.

Як раніше повідомляв УНІАН, операція зі збільшення грудей в цьому році в Росії подорожчала мінімум в два рази. Якщо до повномасштабного вторгнення РФ в Україну це коштувало 5-7 тисяч доларів, то сьогодні в середньому 15 тисяч. Ціни підскочили через дефіцит імплантів. Зазначається, що виробники якісних імплантів припинили постачати свій товар до Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення Путіна в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: