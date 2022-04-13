У Росії з 2020 року існує прихована система для відстеження антивоєнних матеріалів / фото Voice of America

З 2020 року Роскомнагляд (РКН) щодня моніторить протестні настрої серед населення Росії в Мережі і соцмережах, зокрема, після чого передає "факти дестабілізації російського суспільства" різним органам влади і силовим структурам. Для цього використовується спеціальна прихована система. Вона дозволяє виявляти в тому числі антивоєнні матеріали.

Портал "Медуза" заручився допомогою колег з The Intercept, щоб вивчити великий витік файлів з управління Роскомнагляду по Республіці Башкортостан. Журналісти проіндексували сотні гігабайт даних і знайшли приховану автоматизовану систему "Кабінет оперативної взаємодії" (АС КОВ). Вона не вказана в офіційному переліку інформаційних систем РКН, а публічно про неї згадували лише двічі.

Як вдалося з'ясувати "Медузі", "Кабінет оперативної взаємодії" з 2020 року використовувався Роскомнаглядом для виявлення так званих "точок напруги". На основі отриманих даних складалися щоденні звіти про протестні настрої в соцмережах і "факти дестабілізації" російського суспільства. Відомості відправлялися в центральний офіс і місцеві відділення ФСБ, МВС, Росгвардіі, а також в регіональні уряди і в апарати головних федеральних інспекторів.

У Башкирії працівників РКН почали підключати до "Кабінету оперативної взаємодії" в грудні 2020 року. Але тестування системи почалося раніше і в іншому регіоні.

Дослідження інформаційного простору завжди починається з кількості негативних публікацій по відношенню до президента РФ Володимира Путіна. А весь перелік "дестабілізуючих тем" вдалося дізнатися зі звітів РКН. Навіть якщо за конкретний день не було даних за тією чи іншою темою, вона все одно вказувалася в звіті.

Список "дестабілізуючих тем" за березень 2022 року

  • Критика діючої російської влади, порівняння рівня життя;
  • Висвітлення діяльності несистемної опозиції;
  • Санкційний тиск;
  • Порушення територіальної цілісності, регіоналізація;
  • Релігійні та національні конфлікти;
  • Антимілітаризм;
  • Сексуальні та інші "свободи". Нав'язування толерантності;
  • Легалізація легких наркотиків;
  • Зовнішньополітична агресія, втручання у внутрішні справи іноземних держав;
  • Спотворення історії ВВВ, прозахідна інтерпретація підсумків і ходу війни;
  • Транскордонний вплив суміжних держав.

Цікаво, що антимілітаризм був доданий до списку не після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Він згадується в звіті новосибірського РКН ще за вересень 2020 року. Це може служити черговим підтвердженням завчасної підготовки РФ до нападу. Нагадаємо, українська влада дізналася про майбутнє вторгнення восени 2021-го.

Війна Російської Федерації проти України

  • 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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