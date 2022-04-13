З 2020 року Роскомнагляд (РКН) щодня моніторить протестні настрої серед населення Росії в Мережі і соцмережах, зокрема, після чого передає "факти дестабілізації російського суспільства" різним органам влади і силовим структурам. Для цього використовується спеціальна прихована система. Вона дозволяє виявляти в тому числі антивоєнні матеріали.
Портал "Медуза" заручився допомогою колег з The Intercept, щоб вивчити великий витік файлів з управління Роскомнагляду по Республіці Башкортостан. Журналісти проіндексували сотні гігабайт даних і знайшли приховану автоматизовану систему "Кабінет оперативної взаємодії" (АС КОВ). Вона не вказана в офіційному переліку інформаційних систем РКН, а публічно про неї згадували лише двічі.
Як вдалося з'ясувати "Медузі", "Кабінет оперативної взаємодії" з 2020 року використовувався Роскомнаглядом для виявлення так званих "точок напруги". На основі отриманих даних складалися щоденні звіти про протестні настрої в соцмережах і "факти дестабілізації" російського суспільства. Відомості відправлялися в центральний офіс і місцеві відділення ФСБ, МВС, Росгвардіі, а також в регіональні уряди і в апарати головних федеральних інспекторів.
У Башкирії працівників РКН почали підключати до "Кабінету оперативної взаємодії" в грудні 2020 року. Але тестування системи почалося раніше і в іншому регіоні.
Дослідження інформаційного простору завжди починається з кількості негативних публікацій по відношенню до президента РФ Володимира Путіна. А весь перелік "дестабілізуючих тем" вдалося дізнатися зі звітів РКН. Навіть якщо за конкретний день не було даних за тією чи іншою темою, вона все одно вказувалася в звіті.
Список "дестабілізуючих тем" за березень 2022 року
- Критика діючої російської влади, порівняння рівня життя;
- Висвітлення діяльності несистемної опозиції;
- Санкційний тиск;
- Порушення територіальної цілісності, регіоналізація;
- Релігійні та національні конфлікти;
- Антимілітаризм;
- Сексуальні та інші "свободи". Нав'язування толерантності;
- Легалізація легких наркотиків;
- Зовнішньополітична агресія, втручання у внутрішні справи іноземних держав;
- Спотворення історії ВВВ, прозахідна інтерпретація підсумків і ходу війни;
- Транскордонний вплив суміжних держав.
Цікаво, що антимілітаризм був доданий до списку не після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Він згадується в звіті новосибірського РКН ще за вересень 2020 року. Це може служити черговим підтвердженням завчасної підготовки РФ до нападу. Нагадаємо, українська влада дізналася про майбутнє вторгнення восени 2021-го.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.