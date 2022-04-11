Федеральна служба вимагає від Google вжити заходів.

Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд) побачила загрози життю росіян у рекомендації від Google-перекладача.

Як повідомляє російське пропагандистське агентство РИА Новости, Роскомнагляд зажадав від Google негайно вжити заходів щодо "виключення з його сервісів загроз на адресу російських користувачів і пояснити, як вони з'явилися".

Служба повідомила, що виявила в перекладачі "порушення екстремістського характеру".

Йдеться про те, що перекладач при введенні dear Russians ("шановні росіяни") при перекладі з англійської мови пропонував користувачам замінити текст на dead Russians ("мертві росіяни").

Раніше Роскомнадзор пред'явив претензії російськомовної версії Вікіпедії. У Росії зажадали видалити статті про повномасштабну війну в Україні і звірства російських військових.

А Рада блогерів при Раді Федерації РФ вимагає у компанії Meta компенсацію в розмірі 1 млрд доларів на користь користувачів Instagram, які втратили свої доходи через блокування соцмережі. Instagram в РФ заблокував Роскомнагляд.

Вас також можуть зацікавити новини: