Потиснути руку "відважному" воїну приїжджав навіть очільник республіки.

У Дагестані з почестями відправили на війну 65-річного Костянтина Хугаєва - батька 28 дітей, діда 24 онуків, який нібито добровільно вступив до козацького взводу. Як виявилося пізніше, чоловік обдурив всю республіку.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Mash Gor".

Як пише канал, насправді в Хугаєва нащадків вп'ятеро менше. На фронт втік від кримінальної справи за педофілію.

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Хугаєв збрехав, що на війні в Україні ліквідували його синів-близнюків. Тож вирушити на передову - для нього "справа честі". Потиснути руку "відважному добровольцю" приїжджав навіть очільник Дагестану.

"Тільки ось із респектосиками поквапилися приблизно всі. Дітей виявилося п'ятеро, всі живі та здорові. Дружині Костянтин розповів, що в молодості був боксером і, їдучи на змагання, залишав по дитині у різних містах. Сам Хугаєв перебуває під слідством через домагання до неповнолітніх. Батьки двох хлопчиків забрали заяви, у разі третьої дитини не вистачило доказів провини. У справі триває дослідча перевірка — мабуть, вона й спровокувала "бойовий дух" Костянтина", - пише канал.

Мобілізація в Росії: що відомо

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Пізніше стало відомо, що у зв'язку з цим у Російській Федерації достроково організують випуски з військових училищ курсантів для відправлення на передову в Україні.

За даними СБУ, мобілізовані з'явилися на фронті в Україні вже на початку жовтня. У ГУР повідомили, що вони прибувають без належного навчання і не забезпечені всім необхідним, включаючи військову форму.

В Росії зізналися у смерті перших п'яти мобілізованих 13 жовтня. Після цього послідувала хвиля критики військового командування.

14 жовтня Володимир Путін заявив, що "часткова" мобілізація у Росії повинна завершитися найближчим часом. До окупаційної армії держави-агресора призвали 222 тисячі чоловіків.