На Донбасі окупант підірвався на фугасній бомбі під час руху в автоколоні з 30 машин.

Дружина загиблого в Україні російського окупанта, кулеметника Максима Мещерякова Даша поскаржилася, що держава досі не виплатила їй обіцяну 5-мільйонну допомогу.

Про це йдеться в матеріалі Нової газети "Могила в першому ряду".

Мещеряков служив в армії, рік працював в ОМОНі, потім працював на різних підприємствах водієм.

Після п'яти років такої роботи Мещеряков розлучився зі своєю дружиною. У подружжя є син.

"Ну як чому (розлучилися - ред.). Сварки, скандали... він після розлучення поїхав в Серпухово тимчасово. Там бабуся у нього залишилася. Потім вирішив, що, раз він нібито без сім'ї, поїде туди (в Україну), щоб заробити. Пішов у військкомат. Мабуть, не один раз туди ходив, я так розумію, а протягом усього березня. Ось як добровольців дозволили залучати", - пояснює дружина.

Коли Даша все-таки побачила чоловіка, той зізнався, що йде в окупанти.

"А про дитину ти подумав? Йому два роки. А якщо щось піде не так? Тебе ранять якось невдало? Або взагалі тобі не платитимуть?... Посмертно Максиму прийшло 75 тисяч. Але ці гроші на його рахунку, я їх поки зняти не можу. Контракт він уклав 14 квітня, помер — 12 травня. Тобто йому не вистачило двох днів до рівного місяця."- згадує росіянка.

На Донбасі окупант підірвався на фугасній бомбі під час руху в автоколоні з 30 машин. Але дружині повідомив вже з Ростова, що отримав кульове поранення в спину.

"Знаю тільки, що та машина, яка підірвалася, спочатку підірвалася один раз, її відкинуло, і потім вона підірвалася на другому фугасі", - заявила героїня.

У лікарні окупант і помер. Похорон, за словами жінки, організувала сама Влада: "Його поховали у військовій формі, з прапорами, з салютом. Ось для чого вся ця показуха була потрібна?... Максим на себе не схожий, труна йому виявилась трошки замалою".

Пізніше росіянка дізналася від влади, що в контракті Максима як добровольця страховка від держави не передбачається, тому військова пенсія по втраті годувальника для сина не передбачена.

"Ви хочете сказати, що ви відправили людину на "спецоперацію" і не застрахували її?" Військовий комісаріат кидає трубки. Або каже: "Він сам туди пішов", - переказує розмову жінка.

Росіянка додала, що її чоловік хотів просто нібито підзаробити на війні.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили зусилля на захопленні східного регіону України.

Протягом доби ЗСУ відбито просування окупантів на Харківщині, штурмові дії загарбників на Краматорському напрямку, а також відбито розвідку боєм окупантів на Авдіївському напрямку.

Українські захисники продовжують контрнаступні заходи на півдні країни. На день раніше ЗСУ пошкодили критично важливий для переміщення ворога Антонівський міст у Херсоні.

Таким чином, на думку експерта Дениса Поповича, ЗСУ розпочали другий етап підготовки до контрнаступу на південному фронті.

У боях українські сили знищили 38 750 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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