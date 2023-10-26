Напередодні у Росії затримали високопоставлених співробітників Федеральної служби безпеки (ФСБ) та Головного управління зпротидії екстремізму (ГУПЕ) МВС.
Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на співрозмовника, топ-оперативників спецслужб затримали під час отримання хабаря.
Затримано оперативника "другої служби" (щодо захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) та оперативника Головного управління з протидії екстремізму. З обома вже працюють слідчі СлідКому РФ.
Інші гучні затримання в РФ
Нещодавно у Росії арештували генерала-майора В'ячеслава Лобузька - батька-засновника станцій, призначених для виявлення балістичних і крилатих ракет, екс-командира дивізії 3 окремої армії ППО.
Потім стало відомо, що у Москві викрали дружину екс-першого заступника міністра оборони та командувача Повітряно десантних військ Олександра Колмакова.