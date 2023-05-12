Його арешт відбувся у справі про корупцію в рамках одного з державних проектів.

У Росії арештували генерала-майора В'ячеслава Лобузька - батька-засновника станцій, призначених для виявлення балістичних і крилатих ракет, екс-командира дивізії 3 окремої армії ППО.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ", арешт відбувся у рамках справи про розкрадання під час будівництва Національного центру управління обороною держави (НЦУОД) "Центр 2014".

В'ячеславу Лобузьку було пред'явлено звинувачення у дачі хабара посадовцю Міністерства оборони. Запобіжний захід гарнізонний суд обрав відставному 68-річному генералу у вигляді арешту.

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"Наразі у справі кілька обвинувачених, які пішли на співпрацю зі слідством унаслідок чого й вдалося звинуватити Лобузька. І він звичайно не останній обвинувачений у цій справі, що розкручується", - йдеться у повідомленні.

В'ячеслав Лобузько - у минулому командир дивізії Система попередження про ракетний напад. Після відставки був топ-менеджером оборонного блоку АФК, займався будівництвом станцій далекого виявлення пуску ракет "Воронеж", з 2014 року займався створенням ОКР "Центр" - будівництва Національного центру оборони МО Росії на Фрунзенській набережній. Саме махінації пов'язані з будівництвом НЦУОД і лягли в основу кримінальної справи та звинувачення генерала в корупції.

НЦУОД, який Шойгу називав одним із головних пріоритетів МО поряд з розвитком інфраструктури в Арктиці, насправді став гігантською "годівницею", як для верхівки Міноборони, так і для її топ-менеджерів.

Чистки у російському генералітеті

Найбільше страждають генерали, дотичні до планування та реалізації вторгнення в Україну. Кілька місяців тому розвідка Британії повідомила, що як мінімум 10 генералів ліквідовані на війні і вже ніколи не повернуться в стрій. А шість були відсторонені від виконання своїх посадових обов'язків.

Екс-командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що генерали Путіна більше йому не довіряють.

На думку експертів, Путін розгорнув кампанію, що очорнює генералів, оскільки саме їх хоче зробити винними у програші у війні.

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