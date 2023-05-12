Ймовірно, у справу втрутилися телефонні аферисти, але жінки досі нема вдома.

У Москві викрали дружину екс-першого заступника міністра оборони та командувача Повітряно десантних військ (російською ВДВ - УНІАН) Олександра Колмакова.

Як повідомляє Телеграм-канал "База", зникнення дружини генерал виявив увечері 10 травня. Колмаков повернувся з роботи і не знайшов її вдома. Востаннє вони бачилися вранці - жінка пішла на роботу, і нічого дивного Колмаков не помітив.

Того ж вечора генералу зателефонував невідомий, який заявив, що викрав дружину Колмакова - за неї потрібно заплатити викуп у мільйон рублів. Колмаков зателефонував до поліції.

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Канал зазначає, що викрадення може бути фейковим. Можливо, з цим пов'язані телефонні аферисти.

Оновлено: Дружину Колмакова знайшли, передає ТАСС. Життю жінки нічого не загрожує. Обставини події з'ясовують.

Телефонні "викрадення в РФ"

Останнім часом у Росії такі випадки пожвалилися. Жертвам дзвонять шахраї, розповідають їм історію про переслідування і змушують ховатися від рідних, не відповідати на дзвінки та повідомлення, а потім вимагають викуп у родичів "викрадених".

Нещодавно так викрали матір помічниці сенатора Радфеда Андрія Шевченка. Жінка купила нову сімку, щоб її не могли відстежити, постійно змінювала транспорт і переховувалась кілька днів. Її знайшли в одному з підмосковних готелів.

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