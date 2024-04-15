В асортименті декілька моделей та принтів.

У російському Бєлгороді "тривожно" настільки, що на білбордах з'явилася реклама військових засобів спеціального захисту для дітей.

Як повідомив український журналіст Денис Казанський, фото рекламного щита опублікували місцеві пабліки. Місцевим пропонують кілька моделей "дитячих бронежилетів" - з різними принтами, з капюшоном та без.

"Реклама у Бєлгороді. Сво третій рік йшла за планом", - написав журналіст.

Ситуація в Бєлгородській області

Як писав УНІАН, під час березневого рейду РДК і "Легіону Свобода Росії" в прикордонні райони Бєлгородської області російська армія активно застосовувала важку артилерію та авіацію. У результаті було повністю знищено російське село Козинка.

Але і після завершення рейду російська авіація продовжує закидати Бєлгородську область авіабомбами. Але тепер уже не цілеспрямовано, а внаслідок технічних збоїв.

У прикордонних населених пунктах Бєлгородської області, звідки були евакуйовані місцеві жителі, процвітає мародерство. До цього, ймовірно, причетні російські військові.

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