Ба більше, для війни поляки нібито просять німецькі танки.

Російська пропаганда продовжує тиражувати абсолютно дивні "теорії змови". Цього разу один з "експертів" в ефірі федерального каналу заявив, що Польща готується до війни з Німеччиною.

Фрагмент пропагандистського ролика з'явився у мережі. Під час обговорення країн Заходу російський "експерт" видав, що Польща нападе на Німеччину. Ба більше, поляки нібито воюватимуть проти німців їхніми ж танками.

"У Польщі почалися військові навчання. Але військові навчання не на сході, а на заході. Польща готується до війни з Німеччиною. Якийсь феномен - Польща вимагає від німців танки, щоб воювати з німцями", - видав "експерт".

Він також додав, що це було "немислимо" раніше, а зараз нібито війну розпочнуть дві передові країни Заходу.

Фейки роспропаганди

Пропагандистська машина РФ настільки ефективно зомбує росіян, що вони вже не здатні до критичного мислення. За даними британської розвідки, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Кремль систематично використовував пропаганду як основний елемент своєї стратегії.

Нещодавно на російському ТБ один із "експертів" запропонував навчати в Росії "шотландських терористів". Перед цим туди припхався дід-Ванга з Донбасу. Відео з "пророком" одразу почали розганяти інфоресурси РФ.

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