Це була відповідь на те, що британці навчають українських воїнів.

На російському ТБ один із "експертів" запропонував навчати в Росії "шотландських терористів".

Фрагмент пропагандистської програми з'явився у мережі. Під час чергового ефіру кремлівські рупори з обуренням обговорювали, як Велика Британія навчає українських воїнів. Один з "експертів" знайшов вихід.

"Чесно кажучи, я не дуже розумію, чому ми так всі обурюємося, що вони там українських солдат підготовлюють. Я не зовсім розумію, чому ми у себе не готуємо шотландських терористів, уельських добровольців? Ми перебуваємо у стані війни, і ми повинні були це робити. Проблема у тому, чи вміємо ми це робити?", - заявив "експерт".

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Він заявив, що українців більше не тренуватимуть за кордоном, якщо десь у Сибіру Росія підготує 15 тисяч "шотландських добровольців".

Пропаганда в Росії - останні новини

Режим Путіна запустив таку потужну пропагандистську машину, що недалекоглядні росіяни вже не у змозі зрозуміти, що їх годують фейками. Кремлівські рупори дивують як не відвертою маячнею, то погрозами.

Нещодавно Росіян почали зомбувати сліпим дідом-Вангою нібито з Донбасу - Миколою Тарасенком. Один із пропагандистських каналів присвятив йому цілий сюжет. Відео з "пророком" одразу почали розганяти інфоресурси РФ.

У британській розвідці констатували, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Кремль систематично використовував пропаганду як основний елемент своєї стратегії.

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