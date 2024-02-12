Принаймні три вертольоти Мі-8 могли використовуватися у війні на боці України.

З Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році було вивезено 59 літаків та вертольотів, частина бортів потім використовувалися у війні на боці України.

Як пише російське видання "Известия", ФСБ провела обшуки в Росавіації у кримінальних справах про незаконне виведення з-під російської юрисдикції 59 цивільних літаків і вертольотів в період з березня 2022 року по червень 2023-го. З них 36 бортів Росавіація дерегіструвала у зв'язку з продажем за кордон, вісім з них були реалізовані в "недружні країни".

При цьому, як повідомляють джерела видання, три вертольоти Мі-8 згодом брали участь у війні на боці України, а Іл-76 доставляли вантажі з вимкненими відповідачами, приховуючи інформацію про свої переміщення.

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Як пише видання, саме ця історія призвела до відставки у вересні 2023 року Олександра Нерадька, який керував Росавіацією протягом 14 років.

Російська авіація у війні

Раніше аналітики відзначали, що російська військова авіація так і не змогла виконати своє головне завдання у війні проти України – отримати панування в повітрі, але зазнала важких втрат.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 40% ударних вертольотів Ка-52, а також значну частину своїх Мі-35 і Мі-28. Парк вертольотів радіоелектронної боротьби Мі-8мтпр-1 скоротився принаймні на 20%.

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