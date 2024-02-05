Вертоліт належав Міністерству надзвичайних ситуацій Росії.

Слідство розглядає три причини падіння російського вертольота Мі-8 у Карелії. Основні версії: помилка екіпажу, погодні умови та несправність техніки.

Як повідомляє SHOT, борт, який потонув в Онезькому озері, доставив рятувальників із Санкт-Петербурга на Міжнародну науково-практичну конференцію "Російський лід - 2024" у Вологодську область.

Екіпаж вирушив до Петрозаводська (Карелія) для дозаправки. Зв'язок із ним перервався, коли вертоліт вилетів назад близько 20:30.

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Погодні умови були несприятливі: низька хмарність та слабка видимість, проте політ було дозволено. Співробітники МНС виявили місце аварії приблизно за 20 км від села Дерев'яне Пріонезького району Карелії.

Уламки вертольота виявлені за 11 км від берегової лінії Онезького озера. Глибина там сягає 50 метрів.

На борту було три члени екіпажу: КВС Євсєєв В. Н., другий пілот Носов С. А., механік Біліда В. П.. Попередньо, всі вони загинули. Порушено кримінальну справу за ст. 263 КК РФ "Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту".

Вертоліт належав Північно-Західному авіаційно-рятувальному центру МНС. О 09:00 Онезьке озеро мають почати досліджувати водолази та телекерований підводний апарат "Фалькон", здатний занурюватися на 300 метрів.

Зникнення Мі-8 в Карелії

Увечері 4 лютого російське МНС повідомило, що проводить пошуково-рятувальні роботи в районі села Дерев'яне, де перестав виходити на зв'язок їх вертоліт.

У мережі писали, що борт летів в місто Витегра Вологодської області, де на конференції "Російський лід - 2024" проходять змагання. Спочатку він доставив туди групу рятувальників з Санкт-Петербурга, а потім полетів на дозаправку в Петрозаводськ. Незабаром Мі-8 зник з радарів.

Багатоцільовий вертоліт звалився на поверхню Онезького озера (площа цього озера становить 9690 км2), після чого пішов під лід. Передбачається, що всі троє членів екіпажу загинули.

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