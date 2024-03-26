Йому не сподобалося, що жителі міста критикують уряд.

Російський пропагандист Володимир Соловйов назвав "мерзенною істерикою" скарги мешканців Бєлгорода на обстріли і байдужість з боку інших регіонів.

"Пішла велика кількість різних тварюк, що прикидаються блогерами, які говорили: "Ось, федеральна влада забула Бєлгород, допоможіть людям! У людей нічого немає, це кошмар, люди почуваються покинутими, як ви можете! Поки Москва гуляє, Бєлгород гине". Уся ця мерзенна істерика, яку тут же підхоплюють "укронацистські" ЗМІ", - заявив він в ефірі "Россия 1".

Пропагандист заявив, що побував у Бєлгороді і з'ясував, що в грудні регіону виділили мільярд рублів на бронеплівку і укриття. "Тому всім тим, хто намагається сказати, що федерали кинули: заткніться, тварюки!" - додав він.

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Після цього на його сторінці у "ВКонтакте" з'явилося безліч обурених коментарів від жителів Бєлгорода, які пропонували йому приїхати і пожити там.

Війна в Бєлгороді: останні новини

Нагадаємо, 12 березня Легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус" і "Сибірський батальйон" зайшли на територію Росії й оголосили про початок обмеженої спеціальної операції.

Понад тиждень на територіях Курської та Бєлгородської областей велися бої з російськими військами. Добровольці просили людей виїхати із зони бойових дій.

Про евакуацію місцева влада оголосила лише після закінчення президентських виборів. Тоді ж стало відомо, що в сім населених пунктів обмежать в'їзд.

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