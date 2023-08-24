Всі вони, як правило, живуть далеко від загальної уваги.

Євген Пригожин і ще дев'ять людей загинули в результаті авіакатастрофи у Тверській області Росії. Це сталося через два місяці після невдалого перевороту, влаштованого главою ПВК "Вагнер". У той же час, у Пригожина залишилися дружина і троє дітей. Видання Mirror розповіло, що про них відомо.

Дружина Євгена Пригожина - Любов Пригожина - фармацевт і бізнесвумен. Їй належить мережа бутиків, відома як "Музей шоколаду" в Санкт-Петербурзі. Ще в 2012 році вона відкрила денний спа-центр Crystal Spa & Lounge, який у 2013 році посів третє місце в категорії Perfect Urban Day Spa. Згодом вона відкрила низку спа та оздоровчих центрів.

У Пригожина та його дружини троє дітей. У них народилися дві дочки Поліна і Вероніка і син Павло. До вторгнення Росії в Україну діти Пригожина могли вільно пересуватися по Європейському Союзу, але в даний час їх пересування обмежене. Всі вони, як правило, живуть далеко від загальної уваги.

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Загибель Пригожина - що відомо

Увечері 23 серпня з'явилася інформація, що під російським містом Твер зазнав аварії літак, в якому перебував Євген Пригожин. Повідомлялося, що на борту, крім нього знаходилися ще дев'ять осіб, всі вони загинули.

Джерела в "Вагнері" і в Москві стверджували, що Пригожин мертвий, але офіційного підтвердження не було.

Через добу після аварії подію прокоментував російський диктатор Володимир Путін. Він відбувся формальними фразами, зокрема, висловив співчуття рідним жертв і навіть зробив комплімент Пригожину - назвав його "талановитим бізнесменом".

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