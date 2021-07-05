Навколо жителя Калуги розгорнулася ціла детективна історія.

Росіянин змінив прізвище, щоб не платити кредит майже в 2 мільйони рублів. Житель Калузької області переховувався від кредиторів і намагався продати машину, на яку було накладено заборону.

Про це повідомили в УФССП Калузької області.

"Громадянин, який заборгував за кредитом понад 1,9 млн рублів, довгий час переховувався від співробітників відомства, змінив прізвище і намагався продати автомобіль із забороною через Інтернет в Ростові-на-Дону. А затримали його у Волгограді", - розповіли в прес-службі.

Навколо росіянина розгорнулася ціла детективна історія. Чоловік взяв на себе кредит, але повернув тільки 25 тисяч рублів від загальної суми боргу. Потім він переховувався і змінив прізвище, на його машину Toyota Land Cruiser наклали арешт. Однак знайти авто кредитори змогли не відразу.

Читайте такожУ Росії п'яний батько за кермом вбивши 5-річну доньку своїм тіломЧоловік виставив машину на продаж всього за 700 тисяч рублів. Відзначається, що авто росіянин намагався продати не в Калузькій області, а в Ростові.

Машину з чоловіком знайшли у Волгограді. Тепер боржника взяли під арешт, а його машину незабаром оцінять і виставлять на продаж. Зміна прізвища не допомогла йому позбутися кредиту.

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Автор: Поліна Кузенко