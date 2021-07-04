Хлопчик у лікарні у важкому стані.

У Росії маленький хлопчик потрапив до лікарні з серйозними травмами внаслідок пострілу з пістолета.

Як повідомляє mk.ru, трирічний житель міста Балаково Саратовської області вистрілив собі в обличчя. За словами батьків, дитина гралася зі зброєю, зарядженою світло-шумовими кулями.

Хлопчик вижив, проте був госпіталізований у важкому стані. Повідомлялося, що потерпілому малюкові була потрібна операція в обласній лікарні.

Місцеві правоохоронні органи проводять перевірку.

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Автор: Катерина Комолова