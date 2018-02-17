SpaceX відклала запуск тестових супутників для роздачі інтернету

SpaceX готується запустити перші тестові супутники за допомогою яких вона планує надавати доступ в інтернет по всьому світу.

Компанія SpaceX Ілона Маска перенесла запуск тестових супутників для роздачі інтернету на 18 лютого.

Необхідний час для додаткової перевірки систем, говориться в повідомленні компанії у "Твіттері". Запуск був запланований на 17 лютого.

SpaceX готується запустити перші тестові супутники для своєї майбутньої комунікаційної мережі. З їх допомогою вона планує надавати доступ в інтернет по всьому світу. Якщо випробування пройдуть успішно, то створення мережі з 11 тис. супутників може бути завершено до 2024 року.

Роботу над цим проектом SpaceX почала ще в 2014 році, але потім зосередилася на поліпшенні своєї основної космічної ракети Falcon 9 і підготовці запуску Falcon Heavy, який довго відкладався.

Супутники будуть розміщені на низькій навколоземній орбіті. Їх близькість до Землі може допомогти уникнути затримок, які виникають у супутників на більш високих орбітах.