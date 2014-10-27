Генпрокуратура Росії вимагає обмежити доступ до сторінок "Вконтакте"

Про це повідомила ТАСС офіційний представник Генпрокуратури РФ Марина Гриднєва.

"Під час моніторингу мережі інтернет було виявлено, що на семи російськомовних сторінках сайту соціальної мережі "ВКонтакте" у відкритому доступі розміщені матеріали, що містять заклики до здійснення екстремістської і терористичної діяльності, доступні для перегляду необмеженому колу осіб", - зазначила вона.

Гриднєва додала, що "на вищевказаних сторінках є текстові та відеоматеріали, пов'язані з діяльністю міжнародних терористичних організацій і груп, де містяться заклики до участі в збройних формуваннях Ісламської держави Іраку і Леванту, матеріали, що пропагують і виправдовують дії незаконних збройних формувань, що протистоять урядовим військам на території Сирійської Арабської Республіки (САР)".

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"На ресурсах також розміщені агітаційні матеріали із закликами надавати фінансову допомогу терористичним групам із зазначенням номерів мобільних телефонів, QIWI - гаманця та інших платіжних реквізитів", - повідомила представник Генпрокуратури.