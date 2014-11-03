Смарт-годинники Apple Watch надійдуть у продаж навесні 2015 року - ЗМІ

У 9to5Mac отримали від свого джерела стенограму відеозвернення глави підрозділу Анджели Арендтс до співробітників роздрібного сектора Apple, в якому вона заявила, що запуск Apple Watch відбудеться наступної весни. Звертаючись до своїх підлеглих, вона повідомила, що вони повинні зберегти свої сили для майбутнього торгового сезону.

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Джерела видання відзначають, що Apple вже розробляє стратегію роздрібних продажів. Крім того, співробітники Apple Store пройдуть навчання для того, щоб допомогти клієнтам вибрати потрібну їм модель Apple Watch і поділитися користувальницьким досвідом. Арендтс вважає, що запуск Apple Watch поглибить відносини з клієнтами, що є вкрай важливим для майбутніх продажів.