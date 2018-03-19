Компанія IBM представила "найменший у світі комп'ютер"

Дослідники IBM в даний час тестують свій перший прототип.

Компанія IBM представила процесор, розміри якого можна порівняти з розміром кристалів солі.

Потужність такого мініатюрного пристрою співставна з чіпом x86 1990 року, пише НВ з посиланням на Mashable.

За словами представників компанії, комп'ютер буде коштувати менше десяти центів. Потужність пристрою дозволить йому "контролювати, аналізувати, обмінюватися даними і навіть впливати на дані".

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Зокрема, цей комп'ютер може бути джерелом даних для блоків-ланцюжків. Він призначений для відстеження відвантаження товарів і виявлення крадіжок і шахрайства. Він також може виконувати базові завдання штучного інтелекту, такі як сортування даних.

За словами IBM, це тільки початок. "Протягом наступних п'яти років криптографічні якорі, такі як чорнильні точки або крихітні комп'ютери, менші, ніж зерно солі, будуть впроваджені в повсякденні предмети і пристрої", - говорить глава відділу IBM Арвінд Крішна.

Поки неясно, коли цей процесор буде випущений - дослідники IBM наразі тестують свій перший прототип.