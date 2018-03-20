У Житомирі під час науково-методичного семінару науковця Селігея вчили, як правильно писати наукові тексти

Учасникам семінару розповіли, що величезну кількість наукових статей, які друкуються в українській науковій періодиці, ніхто ніколи не читає.

Сьогодні у Житомирі провели науково-методичний семінар Пилипа Селігея.

Як передає кореспондент УНІАН, семінар присвятили темі «Як створити читабельний і цитований науковий текст».

Семінар пройшов у ННІ філології та журналістики Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Його учасникам розповіли, як правильно писати читабельні наукові тексти.

Читайте такожУ Житомирі вперше проведуть "наукові пікніки", де молоді вчені ділитимуться знаннями

«Кількість наукових публікацій зростає. А чи зростає їхня мовна якість? Українська наукова мова розвивається нині дуже активно й загалом перебуває на піднесенні, розкриваючи дедалі нові виражальні можливості. Попри це нам до рук нерідко потрапляють стилістично недоброякісні тексти. Одні вчені, виконавши цікаве й потрібне дослідження, не вміють викласти його результати відповідно до норм наукового стилю. Інші – свідомо відступають від цих норм, роблячи написане відверто нечитабельним. Такі реалії мовного життя. Заплющувати на них очі – означає не помічати велетенського каменя спотикання, що лежить на шляху нашої науки", - прозвучало на заході.

Також учасникам семінару розповіли, що величезну кількість наукових статей, які друкуються в українській науковій періодиці, ніхто ніколи не читає, оскільки вони написані нецікаво.

"Ці статті мають нульову цитованість, а їхні автори – низькі наукометричні рейтинги. Тому й варто знати, як виграшно, ефектно й цікаво подати нову наукову інформацію», – зазначив Селігей.

Довідка УНІАН. Пилип Селігей – доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту мовознавства імені О. Потебні НАН України.