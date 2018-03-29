Після масштабного збою Telegram став найпопулярнішим додатком у магазині Apple
18:46, 29 березня 2018Наука та IT
1496
Telegram зайняв перше місце в розділі безкоштовних додатків.
Ілюстрація / REUTERS
Після масштабного збою Telegram став найпопулярнішим додатком у магазині Apple. Він обігнав WhatsApp Messenger і Instagram.
Скріншот apple.com/ru/itunes/charts/free-apps
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в роботі Telegram стався масштабний збій. Збій був зафіксований не тільки в Україні, але і в Росії, Великобританії, Італії, Іспанії, Франції та Казахстані. Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що збій у роботі месенджера пов'язаний з відключенням живлення у кластері серверів у Європі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter