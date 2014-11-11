Француз побив світовий рекорд швидкості на велосипеді, розігнавшись до 333 кілометрів на годину

До старту велосипедист їхав звичним способом переміщення, крутячи педалі. По команді він запустили ракетний міні-двигун, що працює за допомогою перекису водню балона зі скрапленим газом, повідомляє "Новий час" з посиланням на французьке видання 20 minutes.

Потужність велосипеда можна порівняти з тяговою силою спорткара з мотором в 563 кінських сили. Франсуа Жиссі на старті з легкістю обігнав Ferrari 430 Scuderia.

Швидкість 333 км/год байк набрав за 4,8 секунди, подолавши всього 250 м від стартової лінії. Велосипедист має намір шукати спонсорів для вдосконалення свого транспорту. За його словами, реактивний велосипед може розігнатися до 400 км/год за 2 секунди.