Вчені знайшли спосіб контролювати гени силою думки

Про це повідомляють РИА Новости.

Дослідники розробили спеціальний механізм, що складається з двох частин - навушників, реагуючих на мозкову активність (концентрація, розслаблення) і спеціального імпланта, що представляє собою крихітний світлодіод, який реагує на світло.

Тестування пристрою проводилося на лабораторних мишах. В тіла гризунів були поміщені імпланти, на які надходив сигнал, що відправлявся мозковими хвилями добровольців, які брали участь в експерименті. Для запису мозкової активності на лобах випробовуваних були розміщені пристрої електроенцефалографії (ЕЕГ). Учасники експерименту емітували різні психічні стани. Після чого записані мозкові хвилі передавалися по Bluetooth до генератора електромагнітного поля, яке контролює імпланти, які, у свою чергу, активують гени в тілах лабораторних мишей.

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Відзначається, що у ході дослідження вчені використовували інфрачервоне світло, так як воно безпечне для живих клітин і може глибоко проникати в тканини.

На думку Фассенгера, розроблений пристрій надалі може допомогти людям, що страждають від епілепсії.

“Пристрій, який ми створили, може в подальшому допомогти людям, які втратили зв'язок із зовнішнім світом. Єдине, як вони можуть спілкуватися зі світом, це розумова діяльність і мозкова активність. Це звучить як наукова фантастика, але, очевидно, це взаємодія різних технологій", - розповів учений.