Amazon почала тестувати свій новий "приватний" браузер
Компанія Amazon запустила власний браузер Internet.
Про це пише The Verge.
Поки браузер доступний тільки для користувачів смартфонів на Android на території Індії. При цьому - компанія не оголошувала офіційно про запуск нового продукту, при цьому Internet доступний в Google Play з березня 2018 року.
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Видання зазначає, що браузер схожий на полегшені версії Facebook і YouTube Go. З його допомогою можна заощадити місце в смартфоні, а також працювати в приватному режимі. Невідомо, чи з'явиться Internet в інших країнах і для користувачів інших платформ.
Опис в Google Play браузера свідчить, що він "приватний", оскільки не вимагає додаткових дозволів та не збирає особисті дані, як це роблять інші веб-переглядачі. Це, зокрема, вказує на те, що новий браузер стане конкурентом для інших таких додатків, типу Firefox, який блокує трекер сайтів .