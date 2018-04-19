Amazon почала тестувати свій новий "приватний" браузер

Браузер схожий на полегшені версії Facebook і YouTube Go.

Компанія Amazon запустила власний браузер Internet.

Про це пише The Verge.

Поки браузер доступний тільки для користувачів смартфонів на Android на території Індії. При цьому - компанія не оголошувала офіційно про запуск нового продукту, при цьому Internet доступний в Google Play з березня 2018 року.

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Видання зазначає, що браузер схожий на полегшені версії Facebook і YouTube Go. З його допомогою можна заощадити місце в смартфоні, а також працювати в приватному режимі. Невідомо, чи з'явиться Internet в інших країнах і для користувачів інших платформ.

Опис в Google Play браузера свідчить, що він "приватний", оскільки не вимагає додаткових дозволів та не збирає особисті дані, як це роблять інші веб-переглядачі. Це, зокрема, вказує на те, що новий браузер стане конкурентом для інших таких додатків, типу Firefox, який блокує трекер сайтів .