Сервіс Apple Pay з'явиться в Україні у найближчі кілька місяців

Цього року сервіс також почне працювати в Польщі та Норвегії.

Мобільна платіжна система Apple Pay вже в найближчі кілька місяців з'явиться в Україні.

Про це заявив генеральний директор Apple Тім Кук на прес-конференції щодо результатів компанії за минулий фінансовий квартал, повідомляє Appleinsider. За його словами, цього року сервіс також почне працювати в Польщі та Норвегії.

Читайте такожGoogle закриє сервіс Play Music - ЗМІНіяких додаткових деталей Кук не повідомив, проте видання припускає, що сервіс з'явиться в Україні вже влітку цього року.

Система Apple Pay з'явилася в жовтні 2014 року в США. У 2015 році вона стала доступна для жителів Великобританії, Австралії та Канади. Пізніше у список також потрапили Китай, Японія і Росія, а в цьому році до них приєдналася Бразилія.

Сервіс підтримують не тільки смартфони компанії, а і планшети iPad, комп'ютери Mac і "розумні годинники" iWatch.

Нагадаємо в минулому році в Україні почав працювати аналогічний сервіс від компанії Google - G Pay.