Японський блог розповів про характеристики нових iPhone X

Блог стверджує, що з виходом операційної системи iOS 12 Face ID працюватиме не тільки в портретному режимі.

В цьому році будуть представлені дві моделі iPhone X.

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Як повідомляє японський блог Mac Otakara з посиланням на власне джерело, модель iPhone X з 6,5-дюймовим OLED дисплеєм за розміром буде аналогічною iPhone 8 Plus, але товщина збільшиться на 2 мм через зміни в пристрої камери, передає kommersant.ru. Модель iPhone X з 5,8-дюймовим екраном буде мати ті ж розміри, що і нинішня, але об'єктив камери буде більшим через збільшення її сенсора.

Дешевша модель iPhone отримає камеру з системою TrueDepth і LCD-екран, розмір якого складе 6 дюймів, а не 6,1 дюйма, як повідомлялося раніше.

Блог стверджує, що з виходом операційної системи iOS 12 система розпізнавання обличчя Face ID буде працювати не тільки в портретному, але і ландшафтному режимі.

Блог Mac Otakara відомий джерелами в ланцюжку постачальників Apple до Азії. Популярний сайт MacRumors, присвячений техніці Apple, зазначає, що зазвичай інформація, добута японським блогом, як правило точна, проте не всі його повідомлення у результаті підтверджувалися.