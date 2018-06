Apple може відмовитися від цифр у назвах своїх смартфонів

За аналогією з iPad компанія може відмовитися від зазначення в назві покоління пристрою.

Apple може поміняти стратегію неймінгу для своїх майбутніх моделей смартфонів, відмовившись від цифр у назві.

На думку аналітиків з Guggenheim Securities, компанія не просто так пропустила дев'яте покоління в нумерації своїх смартфонів, випустивши слідом за iPhone 8 модель iPhone X (десять), повідомляє CNET. Найімовірніше, компанія залишить бренд iPhone X для преміальної лінійки смартфонів, при цьому більш дешеві пристрої будуть називатися просто iPhone.

Подібну тактику компанія вже використовувала в неймінгу нових моделей iPad. Преміальна лінійка планшетів має назву iPad Pro, більш доступні моделі називаються просто iPad. Відрізнити нові моделі один від одного можна за роком випуску, вказаним в дужках після назви або ж діагоналі пристрою, як у випадку з iPad Pro 9,7", 10,5" або 12,9".

Як повідомляв УНІАН, згідно з чутками в цьому році Apple планує випустити три нові моделі iPhone. Один з них буде такого ж форм-фактору як і iPhone X, другий буде збільшеною його версією і ще один буде мати тільки деякі характеристики від флагмана, маючи при цьому більш низьку вартість.

Аналітики припускають, що оновлений iPhone X матиме назву iPhone X2, New iPhone X або iPhone X (2018), збільшена версія буде називатися iPhone X Plus, а бюджетна версія смартфона - New iPhone, iPhone 6,1" або ж iPhone (2018) без зазначення покоління пристрою.