"Блукаюча" зірка зіштовхнеться з Сонячною системою раніше, ніж вважалося - вчені

Gliese 710 класифікується як блукаюча зірка, тобто така, що мандрує Галактикою і не обмежена гравітацією.

"Блукаюча" карликова зірка Gliese 710 зіштовхнеться з Сонячною системою через 1,29 мільйони років.

Раніше вважалося, що це відбудеться дещо пізніше - через 1,36 мільйона років, передає Naked Science.

Про те, що Gliese 710 тримає курс на зближення з Сонячною системою, було відомо щонайменше з 1996 року, але терміни цього зіткнення позначили лише в 2016-м. Згідно з першим випуском даних місії Gaia, астрономи Філіп Берський і Петро Дибчинський підрахували, що Gliese 710 - на той момент знаходилася приблизно в 63,8 світлових років (або 19,6 парсека) від нас - має прибути приблизно через 1,35 мільйони років.

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Астрономи Рауль де ла Фуенте Маркос і Карлос де ла Фуенте Маркос з Університету Мадрида звірили ці підрахунки з другим, більш точним випуском даних Gaia, опублікованим раніше цього року, і підтвердили напрямок зірки. Однак нові дані дали зрозуміти, що час прибуття визначається на кілька десятків тисяч років раніше і зірка пройде набагато ближче до Сонячної системи, ніж очікували до цього.

"Наші результати підтверджують - у межах помилок - дослідження Берського і Дибчинського (2016 рік), але припускають більш тісне в сенсі часу і відстані наближення Gliese 710 до Сонячній системі", - написали дослідники в новій доповіді.

Відзначається, що доповідь не була опублікована до отримання експертної оцінки.

Раніше вчені виявили, що Gliese 710 увійде в Хмару Оорта і пройде в 13 365 астрономічних одиниць від Сонця (одна астрономічна одиниця дорівнює відстані між Землею і Сонцем). Згідно з новим дослідженням, вона пройде всього у 4 303 а.о. Насправді це не так вже й близько: більше 100 відстаней від Землі до Плутона, що обертається навколо Сонця на відстані 39,5 а.о. Але це все одно може нашкодити Сонячній системі.

Gliese 710 класифікується як блукаюча зірка, тобто мандрівна по Галактиці, не обмежена ніякими гравітаційними ланцюгами, які зазвичай утримують зірки на своїх місцях. Маючи швидкість 51,499 кілометри на годину, вона недостатньо прудка, щоб вважатися зіркою-втікачем, але все одно досить швидка.