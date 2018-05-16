"Далі буде": розробники анонсували вихід другої частини культової української гри S.T.A.L.K.E.R. (відео)

Українські розробники готують продовження легендарної комп'ютерної гри - S.T.A.L.K.E.R.

Вперше гра з'явилася в продажі у березні 2007 року. На її вихід гравці чекали 5 років.

Події першої частини розгортаються в зоні відчуження та на самій ЧАЕС. Локації гри повторюють реальний ландшафт Чорнобильської зони. Їх створили на основі документальних зйомок, зроблених у зоні відчуження.

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Світ S.T.A.L.K.E.R отримав значну популярність у світі. На його основі написано чимало літератури, знято любительських фільмів. Також були розпочаті зйомки серіалу, однак згодом заморожені.

На сайті гри повідомляється, що S.T.A.L.K.E.R. 2 буде доступна для геймерів в 2021 році.