"Далі буде": розробники анонсували вихід другої частини культової української гри S.T.A.L.K.E.R. (відео)

14:57, 16 травня 2018
Наука та IT
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Події першої частини розгортаються в зоні відчуження та на самій ЧАЕС. Локації гри повторюють реальний ландшафт Чорнобильської зони. Їх створили на основі документальних зйомок, зроблених у зоні відчуження.

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Світ S.T.A.L.K.E.R отримав значну популярність у світі. На його основі написано чимало літератури, знято любительських фільмів. Також були розпочаті зйомки серіалу, однак згодом заморожені.  

На сайті гри повідомляється, що S.T.A.L.K.E.R. 2 буде доступна для геймерів в 2021 році.

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Теги: #Україна#Чорнобильська зона відчуження#комп'ютерні ігри