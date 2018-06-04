Цукерберг знову під ударом: ЗМІ дізналися, як виробники смартфонів заробляють на користувачах Facebook

Угоди ставлять під сумнів дотримання компанією Марка Цукерберга правил захисту даних користувачів Facebook.

Компанія Facebook надає доступ до особистих даних користувачів найбільшим виробникам смартфонів і інших електронних пристроїв.

Читайте такожУ Конгресі США опублікують рекламу з Facebook з «російської справи»

Про це пише The New York Times. За даними видання, соцмережа протягом останніх десяти років уклала безліч угод з великими виробниками електронних пристроїв, які дозволяють компаніям отримати доступ до даних користувачів Facebook.

Як зазначається, ці угоди ставлять під сумнів дотримання компанією Марка Цукерберга правил захисту даних користувачів.

При цьому, на думку експертів, виробники смартфонів отримали доступ до даних не тільки користувачів Facebook, але і їхніх друзів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Цукерберг в Європарламенті вибачився за витік даних користувачів Facebook.