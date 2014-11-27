Хакери з "Сирійської електронної армії" зламали сайти провідних міжнародних ЗМІ

Група хакерів, що називає себе «Сирійською електронною армією», зламала кілька сайтів головних світових ЗМІ.

Атак зазнали британські газети The Independent, The Daily Telegraph, Evening Standard, The Daily Express, американська версія Forbes, Chicago Tribune, канадська CBC, катарська «Аль-Джазіра», повідомляє Медуза з посиланням на італійську La Repubblica.

Крім того, хакери порушили роботу сайтів Національної хокейної ліги, французького футбольного клубу «Тулуза», виробників електроніки DELL і Logitech. З'являлися повідомлення про злами в Мексиці, Новій Зеландії та інших країнах.

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На деяких сайтах при спробі увійти видавалося повідомлення про те, що сторінка зламана «Сирійською електронною армією», інші просто не відкривалися. На сайті The Independent з'являлося зображення логотипу сирійських хакерів. Таку ж поведінку демонстрував Forbes. Проблеми з доступом спостерігались не у всіх користувачів.

Видання Webrazzi припустило, що спочатку хакери зламали сервіс Gigya, який дозволяє сайтам авторизувати користувачів через соцмережі, а вже після цього змогли помістити свій код у видання. Сервісом Gigya користувалися Forbes, The Telegraph, The Independent,«Аль-Джазіра», PC World та інші сайти.

Ця версія побічно підтверджується твітом «Сирійської електронної армії», до якого додано скріншот з сервісу реєстрації доменів GoDaddy сторінкою Gigya.com. У своєму посланні хакери вимагали, щоб преса не сприймала як мирних жителів бойовиків «Ісламської держави», які воюють проти сирійського уряду.

«Сирійська електронна армія» позиціонує себе як незалежне об'єднання, але, за спостереженням журналістів, підтримує чинного президента країни Башара Асада. Сирійські хакери раніше зламували сайт американської газети The Washington Post, CNN і журналу Time, акаунти CNN, Microsoft і президента США Барака Обами в соціальних мережах, а один раз переписали на себе домен facebook.com.

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В інтерв'ю Lenta.ru у травні 2013 року керівництво «Сирійської електронної армії» так пояснювало атаки на ЗМІ: «ЗМІ існують в однополярному світі, вони працюють несправедливо. Вони не доставляють інформацію про те, що насправді відбувається в Сирії, і навіть розпалюють. Тому ми втручаємося. Виправляємо несправедливість, публікуючи факти і документи. Ми вважаємо, що це наше право».