Схожий на iPhone X: компанія Xiaomi анонсувала бюджетний смартфон Redmi 6 Pro

На задній панелі є вертикально встановлена подвійна камера з сенсорами на 12 і 5 мегапікселів.

Компанія Xiaomi на презентації в Китаї показала модель середнього цінового діапазону Redmi 6 Pro.

Смартфон отримав 5,84-дюймовий дисплей з вирізом, як у iPhone X, пише НВ з посиланням на Android Authority.

Новий пристрій першим із серії Redmi Pro отримав виріз в екрані. Гаджет працює на основі восьмиядерного процесора Snapdragon 625 SoC, який, як відзначають журналісти, став майже синонімом Xiaomi".

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Смартфон отримав 5,84-дюймовий дисплей із співвідношенням сторін 19:9 і роздільною здатністью FHD+ і модифікації з 3 або 4 ГБ оперативної пам'яті. Також модель отримала інфрачервоний порт, якого немає у версій Redmi 6 і Redmi 6A і сканер відбитків пальців на задній панелі.

На задній панелі також є вертикально встановлена подвійна камера з сенсорами на 12 і 5 мегапікселів. Спалах розташувається між двома об'єктивами. Спереду встановлений 5-мегапіксельний модуль. Ці камери підтримують низку програмних функцій, таких як AI Face Unlock, Portrait Mode, Night Scene Enhancement, Auto HDR і багато інших.

Новинка працює на Android 8.1 Oreo з фірмовою оболонкою MIUI. Ємність акумулятора становить 4000 мАч. Цікаво, що модель Redmi 6 Pro отримала роздільні слоти для двох сім-карт і для карти пам'яті, що підтримуються картки до 256 ГБ.

Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro виходить в рожево-лілових, золотистому, блакитному, чорному і червоному колірних варіантах за ціною близько $156 за 3+32 ГБ, $184 за 4+32 ГБ і $199 за 4+64 ГБ. Продажі в Китаї стартує 26 червня.